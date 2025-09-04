Хуснуллин: число участников СЭЗ в Крыму за 8 месяцев выросло на 65%

Речь идет о 80 резидентах, сообщил заместитель председателя правительства России

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым за восемь месяцев 2025 года стали 80 резидентов, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам совещания по реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" с главой республики Сергеем Аксеновым.

"За семь месяцев введено более 819 000 кв. м жилья. <…> Вместе с тем Крым сохраняет инвестиционную привлекательность. За восемь месяцев 2025 года статус участника СЭЗ получили 80 резидентов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще один важный приоритет - экологическая безопасность прибрежной зоны Черного и Азовского морей. Для решения этой задачи в республике ведется строительство 24 КОС. Часть из них уже введена в эксплуатацию", - написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин также отметил значимость двух объектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды - парк имени Войкова в Керчи и Городской сад в Ялте.

Аксенов в своем телеграм-канале также подвел итоги совещания, добавив, что по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 16 социальных объектов и 20 объектов инженерной инфраструктуры. Всего на реализацию программы до 2013 года заложено 65 млрд рублей.

"Отмечу, что в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию была одобрена заявка, направленная Республикой Крым в рамках лимитов казначейских инфраструктурных кредитов на жилищно-коммунальное хозяйство. Речь идет о реконструкции двух котельных в городе Белогорске и в пгт Багерово Ленинского района и строительстве трех котельных в городе-герое Керчи. Также запланирован ремонт четырех ключевых участков водоводов муниципального округа Феодосия", - написал Аксенов.