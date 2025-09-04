Министр экономического развития России отметил, что всем придется к этому адаптироваться

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Курс рубля в обновленном макропрогнозе будет крепче, заявил в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума министр экономического развития России Максим Решетников.

"Мы построили открытую экспортно-ориентированную экономику. Мы нарастили экспорт, и надо понимать, чем будем балансировать. Вот эту модель нам предстоит донастраивать. Одно из таких изменений, которые будут видны в прогнозе, - это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего, - сказал министр. - Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то в общем и целом у нас не будет и экспорта в тех объемах, как, может быть, нам бы хотелось. Поэтому курс на развитие внутреннего производства в этих условиях, и на внутреннюю экономику, в общем и целом он такой достаточно неизбежный. При том, что мы остаемся открытой экономикой, нам важно развитие экспорта не сырьевого, не энергетического, просто потому что там может быть больше добавленной стоимости".