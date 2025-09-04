В Хабаровске планируют построить две новые развязки

Также планируется связать "Хабаровск-сити" с Большим Уссурийским, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство двух новых развязок планируют в Хабаровске для реализации проекта "Хабаровск-сити". Об этом сообщил ТАСС глава Хабаровского края Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме.

"Знаю, что у многих возник вопрос транспортной загрузки. Будем решать его заблаговременно - реконструируем действующую инфраструктуру и создадим две новые развязки: на пересечении Калинина, Запарина и Пионерской, вторая - на пересечениях улиц 65-летия Победы и Павла Морозова. Также планируем связать "Хабаровск-сити" с Большим Уссурийским. Соединит их канатная дорога - в 2 530 м", - сказал Демешин.

"Хабаровск-сити" - масштабный инвестпроект, часть мастер-плана краевой столицы. Место под него, как отметил Демешин, выбрали не просто живописное и символическое - на берегу Амура, но и стратегически важное для развития города. В границах улиц Пионерской, Павла Морозова и Шевчука, а с юга - с улицей Солженицына.

Строительство первой из шести деловых высоток начнется уже в следующем году, сказал губернатор. Инвестор проекта - ГК "Эталон" - возведет две башни, а также жилую и социальную инфраструктуру на 200 тыс. кв. метров. Общий объем частных инвестиций - около 90 млрд рублей. Планируется перенос Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота, которая сейчас находится на территории, отведенной под проект. Технические моменты сейчас прорабатываются.

"Хабаровск-сити" займет 125,4 га, площадь объектов - 1,551 млн квадратных метров. Предполагается строительство жилой застройки со встроенными нежилыми помещениями, а также делового центра с офисными башнями, конгресс-центром и гостиницами, кроме того будут возведены социальные объекты, школа, детский сад, наземный паркинг и другие объекты. Срок реализации - девять лет.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.