От развития этого региона зависит интеграция Донбасса и Новороссии в социально-экономическую систему России в сфере промышленности, туризма и энергетики, сообщил Андрей Яцкин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин на форуме "Стратегия 2030" предложил сформировать новую стратегию развития Ростовской области, которая будет учитывать федеральные приоритеты пространственного развития, в том числе сельских территорий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совфеда.

"Снижение диспропорций пространственного развития - ключевая задача соответствующей федеральной стратегии, утвержденной правительством России в конце прошлого года. Каркас пространственного развития - единый перечень опорных населенных пунктов, которые являются приоритетом с точки зрения концентрации человеческих и финансовых ресурсов", - приводятся в сообщении слова Яцкина, который отметил, что в Ростовской области таких населенных пунктов 49.

"До конца января 2026 года формируется перечень из 200 городов, для которых планируется создание мастер-планов. Ростов-на-Дону вошел в него в составе Ростовской агломерации. Мастер-планы станут одним из основных инструментов стратегического планирования, определяющих приоритеты социально-экономического и территориального развития городов", - сказал он.

Яцкин, добавил, что от развития Ростовской области зависит интеграция исторических регионов Донбасса и Новороссии в социально-экономическую систему России в сфере промышленности, туризма и энергетики. Он подчеркнул важность создания Азовского кольца - транспортного коридора вокруг Азовского моря, а также строительства Багаевского гидроузла. "Строительство гидроузла позволит увеличить объемы перевозки грузов более чем в три раза, а также решить вопросы водоснабжения, мелиорации и рыбохозяйственного комплекса. Совет Федерации продолжит парламентский контроль за достижением в этом году строительной готовности гидроузла на уровне 77 процентов", - добавил он.

Говоря о повышении мобильности населения и грузоперевозок Приазовья, парламентарий отметил необходимость уделить внимание взаимодействию Таганрогского и Мариупольского портов.