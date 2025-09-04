Хотелось бы, чтобы в этой ситуации находились компромиссы, указал вице-премьер России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Торговые войны могут снизить рост мировой экономики, по различным экспертным оценкам, на 0,5%-0,7%. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

"Это борьба за рынки, протекционизм, который во многом противоречит правилам международной торговли. Он трансформирует международную торговлю, заставляя искать различные схемы обхода этих высоких пошлин. И мы видим, что иногда торговые потоки не уменьшаются, но просто те же товары поставляются под эгидой других стран. Это все, естественно, увеличивает транспортные и логистические сдержки, и в целом очень, на мой взгляд, негативно влияет мировую экономику. По оценкам многих экспертов, такое повышение пошлины или, как говорится, торговые войны, могут по итогам этого года снизить мировой рост экономики от 0,5% до 0,7%. И, конечно, хотелось бы здесь, в данной ситуации, находились компромиссы", - сказал Новак.