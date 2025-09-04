Кабмин ожидает сохранения роста энергопотребления на Дальнем Востоке

Для обеспечения растущей экономики региона реализуют масштабный план развития энергетической инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство России ожидает сохранения темпов роста энергопотребления на Дальнем Востоке на уровне 3,8% в год. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

"По итогам последних 5 лет в среднем это составило 3,8%, в то время как в среднем по России рост был 1,8%. В перспективе такая тенденция также будет сохраняться", - сказал Новак.

Он отметил, что по поручению президента РФ правительство уделяет особое внимание развитию региона. "Сегодня президент провел отдельное совещание, посвященное именно этому вопросу с тем, чтобы энергетика обеспечивала соответствующий рост", - подчеркнул вице-премьер.

Для обеспечения растущей экономики региона будет реализован масштабный план развития энергетической инфраструктуры. Как сообщил Новак, уже приняты решения о строительстве генерирующих мощностей на 5 700 МВт до 2030 года, из которых 1 564 МВт приходится на солнечные и ветряные электростанции, а еще 4 000 МВт - тепловые электростанции, которые работают на газе и на угле.

"Более того, в последние несколько месяцев мы вместе с регионами оценили дополнительные потребности. И было принято решение, что еще будут построены электростанции мощностью дополнительно 2 500 МВт к 2030 году. Кроме этого, будет построено две тысячи линий электропередачи, и общий объем инвестиций до тридцатого года в электроэнергетическую инфраструктуру составит около 3 трлн руб.", - добавил он.

Новак указал, что средства будут привлеченными, а не бюджетными. "Это не бюджетные средства, это привлеченные средства, которые будут обеспечивать возврат инвестиций за счет существующих механизмов", - пояснил он.

О других направлениях

В фокусе внимания правительства также находится диверсификация энергетики региона, отметил Новак. По его словам, будут развиваться солнечная, ветровая энергетика, гидроэлектростанции, а также угольная генерация на основе современных экологичных технологий. Кроме того, впервые в регионе появятся крупные АЭС, добавил вице-премьер.

"Уже с 2026 года Росатом начнет работать над проектированием строительства соответствующих станций. Речь идет о Приморском крае, о двух блоках, каждый мощностью 1 000 МВт. И первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2033 году", - сообщил Новак.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.