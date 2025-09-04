Его возведут на острове Русский, сообщил генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Общественно-деловой центр "Петровская сопка" для компаний, которые приняли решение о редомициляции, планируют построить на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе в 2027 году. Об этом сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин.

"Уже подготовлено основание для будущего здания центра, сегодня ведутся работы по устройству фундаментной плиты. Следующий этап - установка каркаса здания. Завершить строительство центра планируем к 2027 году", - сказал Батехин.

По его словам, общественно-деловой центр предназначен для компаний, которые приняли решение о редомициляции - это процесс изменения юрисдикции регистрации компании с сохранением ее юридического статуса, активов, обязательств и корпоративной структуры. Редомицилированные компании в России обязаны регистрироваться исключительно в специальных административных районах (САР), один из которых находится на острове Русский. "В целом в регионе мы вкладываем в различные проекты, в том числе туристического и горно-рудного секторов, порядка 100 млрд рублей. А на остров Русский за последние несколько лет переехали более 100 компаний", - отметил Батехин.

Общественно-деловой центр класса А даст региону около 1 тыс. рабочих мест. Общая площадь центра - около 15 тыс. кв. м.

Здание возводится на сопке, с которой открывается панорамный вид на бухту Балка. Южнее расположен самый большой у российских берегов залив Японского моря - залив Петра Великого. Центр будет состоять из двух частей - блоков А и Б. В четырехэтажном блоке А расположатся офисные помещения и IT-парк. Они станут частью семиэтажного блока Б, где планируются панорамный ресторан, апартаменты, конференц-зал, фудкорт.

Инвестиции экосистемы "Интерроса" в строительство делового центра составят до 4,6 млрд рублей. Ключевым со-инвестором проекта "Петровская сопка" выступает компания экосистемы "Интерроса" - "Т-технологии". Доля компании МК "Интеррос капитал" в ООО "Бизнес центр "Русский остров" составляет 79,1%, "Т-технологии" - 21%.