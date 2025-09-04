Это было сделано из-за потери основного источника охлаждения, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС после осушения Каховского водохранилища в 2023 году перевела систему охлаждения на использование грунтовых вод из пробуренных артезианских скважин, при этом параметры работы станции стабильны и соответствуют требованиям безопасности. Это было сделано из-за потери основного источника охлаждающей воды, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Да, ситуация [с водой для охлаждения] сложная и беспрецедентная. Причина сложности в том, что Запорожская АЭС потеряла свой основной и стабильный источник охлаждающей воды - Каховское водохранилище. Это был не просто "водоем рядом", а ключевой технологический элемент всей системы охлаждения. Станция перевела систему охлаждения на использование грунтовых вод из артезианских скважин, пробуренных на территории АЭС. Это резервный источник, который теперь стал основным", - сказала Яшина.

Она напомнила, что все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодного останова", что значительно снижает потребность в воде для охлаждения. Яшина добавила, что станция продолжает использовать альтернативные источники водоснабжения для обеспечения своих нужд, включая подземные воды. "Параметры работы станции остаются стабильными и соответствуют требованиям безопасности", - подчеркнула собеседница агентства.

Вода на ЗАЭС

В июне 2023 года украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к падению уровня воды в Днепре и осушению Каховского водохранилища, откуда пруд - охладитель ЗАЭС пополнялся водой, необходимой для охлаждения реакторов. При этом руководство станции не раз заявляло, что уровень воды в пруду сохраняется на безопасном для текущего состояния ЗАЭС уровне за счет альтернативных источников.

В июне 2025 года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале сооружения плавучей модульной насосной станции мощностью до 80 тыс. кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков ЗАЭС на проектную мощность.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции пока не стабилизировалась. В заявлении агентства также указано, что "крайне нестабильная ситуация с внешним электроснабжением и трудности, связанные с доступом к охлаждающей воде, продолжают оставаться двумя наиболее проблемными областями для обеспечения ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС".