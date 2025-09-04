Компания инвестирует в проект 220 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Технодар" планирует создать в Карелии высокотехнологичный производственный комплекс на базе своего действующего производства, инвестировав в проект 220 млн рублей до 2030 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

"Карельская компания "Технодар" планирует построить новый производственный комплекс. <...> Завершить проект инвестор рассчитывает до конца 2030 года. К этому времени на предприятии будет создано 50 новых рабочих мест при общем объеме инвестиций в 220 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

В рамках проекта запланирован выпуск контрольно-измерительных приборов как самостоятельных продуктов, не привязанных к конкретным заказам. Это позволит значительно расширить рынок сбыта и повысить конкурентоспособность компании, отметили в Минэке. В новом модульном здании разместят метрологическую лабораторию и производственные цеха. Это позволит обеспечить высокие стандарты качества и точности выпускаемой продукции.

Благодаря реализации проекта республика получит более 160 млн рублей дополнительных налоговых поступлений в ближайшие годы. Инвестпроект находится на сопровождении Корпорации развития Карелии, которая оказывает предприятию комплексную поддержку. Одним из этапов успешного взаимодействия стало содействие в решении земельных вопросов.

"Со стороны правительства Карелии предприятию оказано содействие и предоставлен целый спектр мер государственной поддержки - по упрощенной процедуре внесены изменения в генеральный план города, в короткие сроки и без торгов предоставлен земельный участок. Поддержка высокотехнологичных производств, в том числе предоставление земельных участков на льготной основе, несомненный приоритет в работе экономического блока регионального правительства", - отметил заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев.

Группа компаний "Технодар" является отечественным производителем измерительных приборов и ИТ-решений. Продукция компании применяется в судоходстве, транспорте, нефтесервисе, энергетике и промышленности.