ТАШКЕНТ, 4 сентября. /ТАСС/. Предприятия Ростовской области России в рамках расширения своей внешнеэкономической деятельности планируют выход на рынок Узбекистана, сообщила пресс-служба торгового представительства РФ в Узбекистане.

По ее данным, эти вопросы обсуждались в ходе онлайн-встречи в формате "Час с Торгпредом", организованной Торгпредством РФ в Узбекистане совместно с Министерством экономического развития Ростовской области.

"В мероприятии приняли участие более 20 компаний региона, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности и выходе на рынок Узбекистана. Также в обсуждении приняли участие представители Южного таможенного управления, Торгово-промышленной палаты Ростовской области и регионального Центра поддержки экспорта", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, приветствуя участников встречи, подчеркнул значимость подобных мероприятий для расширения международных деловых связей и продвижения продукции предприятий региона на зарубежные рынки.

Также сообщается, что с основным докладом на встрече выступил заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин. "Он подробно осветил особенности ведения бизнеса в Узбекистане, дал обзор местного законодательства и представил практические рекомендации по организации экспортной деятельности, а также отметил устойчивый рост макроэкономических показателей страны, активное развитие реформ, рост промышленного производства и товарооборота с Россией", - добавили в пресс-службе.