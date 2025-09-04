Важно также посмотреть, что хочется самим жителям, отметил директор АНО "Креативная экономика"

СЫКТЫВКАР, 4 сентября. /ТАСС/. Театры, музеи и пешая доступность многих объектов в Сыктывкаре являются преимуществом для развития креативных индустрий. При этом многие объекты требуют более яркого представления, сообщил ТАСС директор АНО "Креативная экономика" Алексей Евсеев в ходе форума "Российская креативная неделя - Север", который впервые проходит в Республике Коми.

"Действительно, один из бонусов - по Сыктывкару можно перемещаться пешком, широкие улицы, комфортно, чисто. Вторая история - есть инфраструктура для молодежи, кафе, где можно засесть с компьютером и где реально вкусно. Третье - много музеев и театров. Есть много пустых площадей, из которых можно творить, и этой инфраструктурой с рядовым дизайном можно заниматься бесконечно. В целом есть ощущения от города, что многое спрятано внутри зданий и требует более яркой представленности", - рассказал Евсеев.

Он привел в пример центр культурных инициатив "Югор" - это и культурный центр, и место продажи атрибутики, и изделий ремесленников, и потому уже становится креативным микрокластером, но не выглядит таким снаружи. Центр стоит ярче представить визуально, а также ярко обозначить во всех туристских навигаторах, как и другие площадки, полагает эксперт.

"С апреля мы начали изучать территорию Республики Коми. Потенциал есть, важно по-другому расставлять акценты. Это работа всего региона, в первую очередь главы республики и его команды. Половина нашей креативной индустрии - контентные, работают со знанием, с медиа, через эти средства продвижения есть большая возможность выйти на другой уровень и в части имиджа региона, и самого регионального развития. Если мы собрались заниматься туристическим треком, то люди, отвечающие за этот трек и от бизнеса, и от власти, должны работать в единой команде. Важно также посмотреть, что хочется самим жителям. Спросить, какие сообщества хотят быть активными, и дать им место в пространстве города", - отметил Евсеев.

О форуме

Форум "Российская креативная неделя - Север" впервые проходит в Республике Коми. Участники обсуждают сценарии развития северных городов, а также гастрономию, индустрию кино и видеоигр, в которых видят большой потенциал в Коми.

"Российская креативная неделя" проходит с 2020 года как ключевая площадка, где создаются новые идеи развития страны, ценностно ориентированная креативная экономика. За пять лет в ней приняли участие более 153 тыс. представителей креативных индустрий, власти, бизнеса и свыше 700 спикеров из 19 стран.