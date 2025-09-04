Вряд ли стоит ожидать его дальнейшего усиления, указал глава Сбербанка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Рубль сейчас "переукрепился" и вряд ли стоит ожидать его дальнейшего укрепления. К концу года курс может ослабнуть до 85-90 рублей за доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас и вряд ли стоит ожидать укрепления. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля", - сказал он.

Греф добавил, что до конца года Сбер ожидает курса доллара в диапазоне 85-90 рублей.

Глава Сбербанка также отметил, что предсказывать, что будет с рублем в ближайшие три года, очень сложно.

"Но при нормализации геополитики, пока я не вижу чего-то, что может привести к сильному укреплению рубля. Понятно, еще потребительский импорт сильно стагнирует, то есть сберегательная модель поведения, люди не тратят, люди накапливают. Все это приводит к тому, что спрос на импорт снижается, и нет такого давления на курс рубля"

По его словам, в ближайшие три года ситуация может сильно поменяться, в случае изменения геополитики, снятия санкций, разворота поведения населения.

"Это может очень сильно ослабить рубль, что, в общем, даст большой стимул для экономики", - заключил он.