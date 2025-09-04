Рынок зависит от льготной ипотеки, отметил глава Сбербанка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Стабилизация на рынке ипотечного кредитования может произойти в России через год.

Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"Пока рынок зависит от льготной ипотеки. По мере того, как ставки будут падать, я думаю, 12% минус, мы увидим стабилизацию ситуации уже. Ну, и еще год нам придется пожить в этой истории", - отметил Греф.

Кроме того, он подчеркнул, что рынок ипотеки "сильно болеет". "Мы платим за это недоступностью ипотеки в том числе. Мне кажется, что было очень рациональным действием со стороны правительства поддержка ипотеки в период ковида и в 2022 году. Вот если бы этих действий не было сделано, мы бы увидели очень тяжелые последствия. Но потом, на мой взгляд, и он разделяется очень многими экспертами, мы чуть-чуть перегрели ипотеку", - добавил Греф.

По его словам, надо было вовремя притормозить механизм безадресной льготной ипотеки. "Мы сейчас очень резко затормозили. И, конечно, девелоперские компании платят за это отсутствием возможности запланированных продаж. А люди - доступностью ипотеки. Рано или поздно это должно было произойти. Но лучше это всегда делать управляемо", - заключил глава Сбербанка.