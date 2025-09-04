Строительство планируется начать в Зеленчукском районе республики в 2026 году и завершить в 2028-м

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Объекты инженерного обеспечения для нового аэропорта в Карачаево-Черкесии (КЧР) построят за счет инфраструктурного казначейского кредита. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Одобрена заявка от Карачаево-Черкесии на получение казначейских инфраструктурных кредитов на реализацию проекта в сфере туризма. В частности, представил масштабный инфраструктурный проект по созданию объектов инженерного обеспечения для нового аэропортового комплекса. В него входит строительство двух объектов", - написал Темрезов после заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Первый объект - это система группового водоснабжения для нескольких населенных пунктов Зеленчукского и Хабезского районов, второй - строительство очистных сооружений в Зеленчукском районе. "Реализация этих проектов окажет положительное влияние на развитие восьми населенных пунктов, <...> позволит создать почти 3 тыс. рабочих мест, в том числе 781 рабочее место на этапе эксплуатации и увеличить налоговые поступления", - отметил глава КЧР.

Республика получит инфраструктурный кредит в размере 4,27 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале вице-премьера Марата Хуснуллина.

Строительство воздушной гавани планируется начать в Зеленчукском районе республики в 2026 году и завершить в 2028-м. Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации аэропортового комплекса Архыз подписали глава КЧР Рашид Темрезов и генеральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский в июле 2024 года на Кавказском инвестиционном форуме.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций при создании первого в республике аэропорта оценивается в 36,5 млрд рублей. На сегодня КЧР - единственный регион СКФО, где нет воздушной гавани.