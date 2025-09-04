Соглашение об этом подписал губернатор региона Станислав Воскресенский с китайскими партнерами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ивановская область намерена продвигать инвестиционный потенциал региона и меры государственной поддержки инвесторов в Китае. Соответствующее соглашение подписал губернатор Станислав Воскресенский с китайскими партнерами на полях ВЭФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Подписанное соглашение направлено на обмен опытом в области экономического, научно-технического и культурного развития, а также предусматривает продвижение инвестиционного потенциала Ивановской области и мер государственной поддержки инвесторов, которые предлагает регион", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы совместной деятельности в сфере телекоммуникаций, производства полиэфирных тканей, а также возможность создания совместной рабочей группы по вопросам развития легкой промышленности.

Кроме того, губернатор Ивановской области встретился с делегацией провинции Ляонин, которая является одной из ключевых индустриальных и экономических центров Китая. Обсуждались вопросы взаимных инвестиций и научно-технологического сотрудничества в сфере машиностроения, станкостроения, легкой промышленности и сельского хозяйства, а также развития торговых отношений, в том числе выход российских производителей на маркетплейсы Китая.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.