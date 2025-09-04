Вместе с президентом России в пленарной сессии будут участвовать премьер Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в том числе выступит на нем с речью.

Как правило, тезисы Путина на ВЭФ преимущественно касаются развития Дальнего Востока. Глава государства говорит об уже достигнутых результатах и ставит задачи на будущее. Позже начинается живая дискуссия, во время которой президент и другие участники заседания отвечают на вопросы, обмениваются репликами.

Мероприятие запланировано на 13:00 по местному времени (06:00 мск). В программе на него ориентировочно отведено два часа, но фактически длительность не регламентирована. Имя модератора пока не названо - как правило, на эту роль выбирают одного из ведущих российских журналистов.

Вместе с Путиным в пленарной сессии будут принимать участие иностранные гости: премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Накануне президент провел с каждым из них отдельную встречу.

Всего, как отмечали в Кремле, в форуме участвуют более 70 стран. Обширно представлены иностранные деловые круги, в том числе это касается делегаций Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда.

Нынешний форум - уже 10-й, юбилейный. Путин принимал участие в каждом из них.