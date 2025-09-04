Глава Росавиации отметил, что суть предложения "Аэрофлота" состоит в переформатировании выделяемых субсидий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Росавиации Дмитрий Ядров считает, что предложение "Аэрофлота" по перераспределению субсидий на авиаперевозки с европейской части России на Дальний Восток "имеет место быть". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отвечая на вопрос о том, получило ли это предложение какую-либо форму, он сказал: "С точки зрения бумаги - не получило, но сама идея, наверное, имеет место быть. И понимая, что у нас есть задача по повышению мобильности до 4 млн (пассажиров на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) к 2030 году, и понимая, что очень высокая кресельная загрузка на маршрутах в центральной части на сегодняшний день у авиакомпаний, - это имеет место быть".

По словам главы Росавиации, суть предложения "Аэрофлота" состоит в переформатировании выделяемых субсидий. "То есть то, что мы получаем ежегодно от государства, - порядка 25 млрд рублей. И при рассмотрении идеи обязательно [это будет происходить] вместе с представителями отрасли, так как это может коснуться всех программ", - пояснил он.

Ранее в ходе выступления на ВЭФ генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский предложил перераспределить субсидии, направляемые на авиаперевозки в европейской части РФ, на дальневосточные направления.