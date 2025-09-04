По словам губернатора региона Владимира Солодова, власти региона готовы рассмотреть возможность запуска народных облигаций

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Предприятия на Камчатке все чаще начали вкладывать средства в создание комфортной городской среды, ряд проектов уже реализован. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Сейчас непростое время. И привлечение денег - трудная задача. И в этот период нам нужно комбинировать и условия федерального бюджета, и краевые. И возможности наших предприятий. Здесь, кстати, есть хорошая тенденция, что крупные предприятия на Камчатке стали вкладываться в городскую среду. Несколько примеров приведу. "Сбер" построил новый детский сквер на "Спартаке" - это наш центральный стадион. Крупная наша добывающая компания "Хайлэнд голд" вкладывается сейчас в парк, уже первый этап в этом году сдает. Целый ряд рыбопромышленников инвестируют в спортивные объекты, которые заработают или уже функционируют, такие, как ледовый дворец, мотопарк, спортивные залы по всей территории Камчатки. Вот этот вклад в социальную ответственность по-настоящему весомый, он становится системным, и это важно. Потому что города мы преобразуем все вместе. И предприятия здесь включены", - сказал губернатор Камчатки.

По его словам, власти региона готовы рассмотреть возможность запуска народных облигаций. "Это перспективное направление, которое мы обязательно проработаем, чтобы каждый житель мог тоже свою лепту внести. Это важное символическое участие тоже немало значения имеет", - сказал Владимир Солодов.

