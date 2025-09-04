Как отметил губернатор региона, в крае есть проблема в том, что сама энергетика неэффективна, так как она базируется на использовании привозного мазута

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Камчатка в течение 15-20 лет может стать энергопрофицитным регионом после реализации целого ряда проектов в сфере развития энергетики. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"На текущий момент у нас нет энергодефицита. У нас проблема, что сама энергетика неэффективна, так как она базируется на использовании привозного мазута. Проблема, что он очень неэффективный, очень дорогой. То есть нам надо уйти от дорогой мазутной зависимости, перейти на природный газ за счет поставок через СПГ Северным морским путем. И второе, что нужно сделать, - это увеличить долю геотермальных источников, чтобы ее удешевить. Так что мы не энергодефицитный регион. Более того, есть перспектива в 15-20-летнем горизонте перейти в энергопрофицитный регион, если большие проекты Мутновской геотермальной станции и ряда других будут реализованы", - сказал Владимир Солодов.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

