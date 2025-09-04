Как отметил Питер Матуки, обе страны ведут "активный диалог" по этому вопросу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Энергетика является одним из приоритетных направлений для развития сотрудничества между Кенией и Россией. Такое мнение в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Кения в РФ Питер Матуки.

"Конечно, одним из направлений сотрудничества стоит назвать энергетику. Потому что Россия - это большая страна с огромными энергетическими ресурсами. И, сотрудничая с Россией, Кения сможет многое перенять у российского энергетического сектора. <…> И сегодня между нашими странами идет активный диалог по этим вопросам, движение есть", - сказал он.

Посол подчеркнул, что сотрудничество в энергетической сфере поможет Кении в дальнейшем развивать и сферу промышленности. "Кения сегодня сфокусирована на индустриализации, а энергетика является одной из основных сфер, от которых будет отталкиваться развитие промышленности. Поэтому мы возлагаем большие надежды на это направление", - добавил он.

Другим возможным направлением для сотрудничества двух стран Матуки назвал технологические проекты. Он отметил, что в Приморском крае в сфере сельского хозяйства задействованы 50 рабочих из Кении. "Они работают по современным российским технологиям, изучают их. Нам было бы интересно это сотрудничество в сфере обмена современными технологиями", - сказал посол.

Кроме того, Матуки сообщил, что в России работают порядка 5 тыс. граждан Кении. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы продолжить сотрудничество и увеличить число кенийских рабочих в РФ.