В обновленной стратегии банк сохранит свои основные ориентиры

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ в обновленной стратегии розничного бизнеса сохраняет свои стратегические ориентиры. Каждый третий россиянин, пользующийся банковскими услугами, будет клиентом ВТБ к концу 2025 года, заявил в интервью ТАСС на полях ВЭФ заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

"Мы сохраняем все свои стратегические ориентиры. Во-первых, рост клиентской базы. Ожидаем, что к концу текущего года примерно каждый третий россиянин, который пользуется банковскими услугами, будет клиентом банка ВТБ. Это порядка 32 млн человек", - сказал он.