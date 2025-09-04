Краснов: прокуратура проконтролирует механизм освобождения бизнеса от штрафов

Предприниматели вместо уплаты получат инвестиции, заявил генпрокурор России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проконтролировать обязательное освобождение предпринимателей от штрафов в случае добровольного устранения ими нарушений. Об этом он сообщил, выступая на сессии Генпрокуратуры "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме.

"При нашем непосредственном участии внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения (выявленные контрольными органами - прим. ТАСС)", - подчеркнул Краснов. "Прокуроры будут оценивать законность и прозрачность таких процедур. На днях мною издан соответствующий приказ и запущен мониторинг применения данного механизма на практике", - сообщил он.

Тем самым, по его словам, предприниматели вместо уплаты штрафа получат инвестиции в собственный бизнес.

Он подчеркнул, что ключевое значение для достижения экономического роста имеет реализация мер государственной поддержки бизнеса. "Более ста лет назад выдающийся российский государственный деятель Сергей Юльевич Витте точно определил, что "государство должно прийти на помощь народному хозяйству, когда сил частных предпринимателей оказывается недостаточно, особенно в делах, требующих огромных капиталов и связанных с большим риском". Для регионов Дальнего Востока эти слова и сегодня актуальны", - заметил Краснов. На Дальнем Востоке предусмотрены специальные налоговые режимы и административные преференции, субсидирование и льготное кредитование таких значимых отраслей, как энергетика, машиностроение, транспорт, добывающая промышленность, лесозаготовка и рыболовство, все эти сферы охвачены проактивным прокурорским надзором, заверил он.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.