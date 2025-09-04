Глава Генпрокуратуры поблагодарил законодателей за взвешенный и вдумчивый подход к определению требований в сфере проверок предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ инициировала защиту гарантий прав бизнеса при расследовании чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме.

По его словам, до недавних пор существенным недостатком правового регулирования оставалось проведение различного рода расследований вне процедур госконтроля. "Это касалось установления причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, причинения вреда окружающей среде", - заметил Краснов.

"Мы понимаем важность таких проверок, но выступаем за то, чтобы при их проведении соблюдались все предусмотренные для проверяемых гарантии, - подчеркнул он. - По нашей инициативе соответствующие поправки в законодательство разработаны. Надеюсь, они будут поддержаны Государственной думой".

Глава Генпрокуратуры поблагодарил законодателей за взвешенный и вдумчивый подход к определению требований в сфере проверок предпринимателей. "Например, Роспотребнадзор, не получив в правительстве поддержки в вопросе расширения перечня оснований для проверок бизнеса без санкции прокурора, решил пойти напрямую через нижнюю палату парламента. После доведения до депутатского корпуса нашей позиции о недопустимости нивелирования достигнутого уровня гарантий для бизнеса необоснованные положения из законопроекта исключены", - отметил генпрокурор.

"В рамках возложенных полномочий мы продолжаем обеспечивать строгую фильтрацию заявок о контрольно-надзорных мероприятиях. Поскольку главной основой для них остаются индикаторы риска, тщательно изучаем их обоснованность. После принятых прокурорами мер скорректированы тысячи правовых актов, не отвечающих указанному требованию", - сообщил Игорь Краснов.

