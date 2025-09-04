Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что справедливо платить за частое использование авто, а не за владение им

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Граждане должны платить за интенсивность использования автомобиля, а не за факт владения им, это будет более справедливо. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип - кто ездит, тот и платит", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, транспортной налог в существующем виде необходимо отменить. Миронов напомнил, что налог рассчитывается в зависимости от мощности двигателя. "В результате одинаковую сумму платят и те, кто проводит целый день за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год", - отметил депутат.

Компенсировать выпадающие доходы бюджета Миронов предлагает за счет отмены налоговых льгот и повышения налогов для нефтегазовой отрасли. В осеннюю сессию Госдумы фракция "Справедливая Россия - За правду" будет добиваться принятия этих инициатив, добавил он.