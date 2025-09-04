По словам генерального прокурора России, в действующий порядок вносят изменения, которые исключат возможность постановки в электронную очередь тех, кто не являются перевозчиками

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ пресекла продажу мест в электронной очереди для экспортеров на границе России и Китая. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме.

"С учетом потребностей международных автоперевозчиков грузов по нашему предложению 2 года назад в тестовом режиме запущена электронная очередь на границе России и Китая, однако, спустя некоторое время она стала сбоить. Ко мне на личный прием обратился представитель предприятия, сообщивший о невозможности свободного резервирования даты и времени прохождения пункта пропуска "Забайкалье", - рассказал Краснов.

По его словам, проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство. "Совместно с органами безопасности и таможни нелегальная схема пресечена. Сейчас по нашему предложению в действующий порядок вносятся изменения, которые исключат возможность постановки в электронную очередь лиц, не являющихся перевозчиками", - сообщил генпрокурор.

Кроме того, были случаи, когда из-за ошибки на 1 день в дате фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС, участники внешнеэкономической деятельности несли расходы на таможенные платежи по более высокой ставке. "По сути, невнимательность сотрудников таможни, как они это сами объяснили, обернулась значительными финансовыми потерями для предпринимателей. По нашему требованию излишне уплаченные денежные средства возвращены", - отметил генпрокурор. По результатам принятых прокурорами мер за первое полугодие предпринимателям вернули незаконно удержанные 310 млн рублей.

Генпрокурор подчеркнул важность системной работы прокуроров на восточных рубежах по оценке доступности логистических возможностей железнодорожных и водных путей, особенно востребованных для развития крупных промышленных предприятий, нужд инвесторов и внешнеторговых операций. "Например, резиденты преференциальных экономических территорий Дальнего Востока недопустимо долго ждали прибытия сотен вагонов с нужными им грузами, простаивавших из-за просчетов при формировании планов работы локомотивных бригад и графиков движения составов. После принятых нами мер своевременная доставка грузов была налажена", - сообщил Краснов.

"За каждой такой историей целый ряд предотвращенных негативных последствий", - констатировал он. Например, отсутствие необходимых стройматериалов и комплектующих срывало сроки сдачи социальных объектов, нарушало права дольщиков и приводило к штрафным санкциям для застройщиков.