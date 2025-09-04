Как сообщил Генпрокурор России Игорь Краснов, важные для регионов объекты освобождаются от внесения налогов и облагаются пониженной ставкой в отношении имущества и прибыли

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам добиваться применения налоговых льгот для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме.

"Я поставил задачу подчиненным прокурорам надзорными средствами добиваться их установления по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. В результате важные для этих регионов объекты освобождаются от внесения налогов и облагаются пониженной ставкой в отношении имущества и прибыли", - заявил генпрокурор. По его словам, "в конечном итоге это выгодно и бизнесу, и людям: одни получают стимул для развития производства, а другие - условия для комфортной жизни".

Говоря о важности стимулирования экономической активности через применение налоговых льгот, он напомнил о словах выдающегося русского ученого Дмитрия Менделеева: "политическая экономия не в том, чтобы стричь купоны, а в том, чтобы создавать условия для роста промышленных сил страны".

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

