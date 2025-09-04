В Якутии планируют строительство горнолыжного курорта с гостиницей

Круглогодичный центр активного отдыха возведут в Алданском районе, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют строительство горнолыжного курорта в Алданском районе с гостиничным комплексом на 250 номеров. Об этом сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков.

"Подписали важное соглашение на полях ВЭФ-2025 с АО "Газпромбанк". Ключевым направлением сотрудничества станет строительство горнолыжного курорта "Алдан". Это будет круглогодичный центр активного отдыха с трассами на любой вкус, комфортабельным гостиничным комплексом на 250 номеров, уютными коттеджами и разнообразными спортивными и развлекательными зонами", - написал Бычков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что партнерство с Газпромбанком позволит привлечь необходимые инвестиции для успешной реализации этого важного для республики проекта. "Мы стремимся создать современный курорт, который станет точкой притяжения как для жителей Якутии, так и для гостей из других регионов", - добавил он.

