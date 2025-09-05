Ледяное сопровождение сделают в случае увеличения грузопотока по пути, отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Возможно ледовое сопровождение в режиме "электрички" при увеличении грузопотока по Северному морскому пути. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"ТТК (Трансарктический транспортный коридор - прим. ТАСС) может нас подвинуть к изменению самой организационной модели ледокольного обеспечения, когда в интересах круглогодичного, постоянного использования нам придется создавать отдельную ледокольную группировку на восточном направлении для караванного движения, - сказал он. - У нас даже есть такое понятие, как "электричка". Мы должны будем ходить по расписанию. А суда должны будут встраиваться в эти караваны для того, чтобы сэкономить в первую очередь свои издержки, ну и максимально эффективно повышать конкурентоспособность своего товара за счет сокращение логистических затрат".