По качеству инструментов с РФ не может сравниться ни одна страна, заявил глава Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия имеет сегодня один из самых развитых банковских и финансовых рынков в мире, по качеству финансовых инструментов с РФ не может сравниться ни одна страна. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" в рамках Восточного экономического форума.

"В России банки сохранили за собой весь спектр операций и их лидерство не может подвинуть никто. Мы имеем сегодня самый развитый финансовый рынок, ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться по качеству финансовых инструментов", - сказал он.

Греф также отметил, что Сбербанк рассчитывает в ближайшее время стать первой транзакционной системой в мире, сместив JP Morgan с этих позиций.

Глава Сбербанка подчеркнул, что сейчас важно иметь возможность многополярности с точки зрения доступности технологий.

"Технологии должны быть доступны из нескольких источников. Геополитически сейчас это нужно делать", - отметил он, указав, что Сбербанк готов делиться технологиями, в том числе со странами глобального Юга.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.