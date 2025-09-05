"Полиметалл" будет осваивать месторождение Кегали в Магаданской области

В компании отметили, что добычу руды планируется вести открытым способом с последующей переработкой на "Кубаке"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Полиметалл" и правительство Магаданской области на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по освоению месторождения Кегали. Компания ожидает, что разработка Кегали продлится не менее пяти лет, а строительство объектов производственной и бытовой инфраструктуры там должно стартовать уже в октябре текущего года, говорится в сообщении компании.

Лицензионный участок Кегали общей площадью около 25 кв. км находится в Северо-Эвенском округе в 180 км от принадлежащего "Полиметаллу" ГОК "Кубака". Он обладает богатым потенциалом - предполагаемые запасы уже сейчас составляют 4,7 тонн золота и 80 тонн серебра. "Геологоразведочные работы продолжаются, есть хорошие предпосылки к росту запасов", - добавили в компании.

Там отметили, что добычу руды планируется вести открытым способом с последующей переработкой на "Кубаке".

Ввод актива в эксплуатацию запланирован в 2028 году. Объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд рублей.

