Лихачев: все страны - участницы ШОС интересуются атомными технологиями России

Главы государств проявили такой интерес после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Все страны, главы которых встречались с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, проявили интерес к российским атомным технологиям. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

"Не будет преувеличением сказать, что все страны, главы которых встречались с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его четырехдневного визита [в Китай], демонстрировали интерес к атомным технологиям", - сказал он.