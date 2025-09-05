В Приморье начнут производить воронки для подземной прокладки электрокабеля

Эти устройства позволят перенести электрические сети под землю, освободив воздушное пространство от проводов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Выпуск воронок, необходимых для подземной прокладки электросетей наладит группа "Полипластик" на своем заводе, открытом год назад в Надеждинском районе Приморского края. Об этом председатель совета директоров "Полипластика" Лев Гориловский сообщил ТАСС на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На сегодняшний день на предприятии действуют четыре технологические линии. Выпускаются трубы <...> диаметром до 1,2 тыс. мм для строительства сетей водоснабжения, напорного водоотведения, газораспределения и защиты кабельных линий. <…> На Приморском заводе продолжается установка оборудования для выпуска полимерных воронок электропайп, необходимых при прокладке кабеля в трубы. Эти трубные решения позволяют перенести инфраструктуру электросетей под землю и очистить небо от проводов, а также обеспечат защиту от природных и техногенных повреждений, когда без света остаются сотни объектов инфраструктуры", - обозначил Гориловский.

Он добавил, что на заводе готовится участок для изготовления сварных полимерных фитингов, востребованных в строительстве трубопроводных систем. В ответ на растущий спрос модернизированы линии по производству полиэтиленовых колодцев и емкостей на Хабаровском заводе - единственном подобном комплексе на Дальнем Востоке.

Текущие мощности завода в Приморье позволяют производить до 20 тыс. труб в год, с сентября прошлого года произведено около 300 км труб, это более 8 тыс. тонн продукции, которая уже используется на объектах по всей территории Дальнего Востока и Арктики. Собеседник агентства обозначил, что предприятие может выпускать в два раза больше продукции, однако, спрос в регионе пока не так высок, а транспортировка труб на большие расстояния сложна из-за габаритов, а также влечет большие затраты на логистику.

Группа "Полипластик" - крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем, компаундов и комплексных решений в сфере очистки сточных вод. В структуру компании входит 32 завода. По итогам 2024 года компания нарастила выпуск продукции до более чем 330 тыс. тонн, а ее выручка достигла рекордных 107,7 млрд руб.

