Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что ИНТЦ "Русский" в Приморском крае позволяет создать особые условия для развития высокотехнологичного бизнеса, продвижения наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Первые 16 резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" начали развивать технологические стартапы. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Инновационно-технологический центр на острове Русский, пилотную площадку вчера запустил [президент РФ] Владимир Путин, и уже первые 16 резидентов наших технологических стартапов работают здесь. Я рассчитываю, что среди них будут так называемые единороги", - сказал он.

Ранее Чекунков сообщил, что ИНТЦ "Русский" в Приморском крае позволяет создать особые условия для развития высокотехнологичного бизнеса, продвижения наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.