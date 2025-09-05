Российскую вакцину против мыта смогут производить за рубежом по соглашениям

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российскую вакцину против мыта лошадей начнут производить на базе биокомбинатов в Казахстане, Киргизии и Узбекистане по лицензионным соглашениям. Об этом сообщил ТАСС по итогам сессии ВЭФ "Агропром Дальнего Востока: взгляд в будущее" доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства федерального исследовательского центра "Якутский научный центр" Сибирского отделения РАН Михаил Неустроев.

"По лицензионному соглашению начато производство нашей вакцины в Монголии. Готовимся подписать лицензионные соглашения с производителями в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В июле мы получили евразийский патент", - сказал Неустроев.

Он уточнил, что делегация республики планирует бизнес-миссию в Узбекистан в конце сентября. Неустроев добавил, что инициатива поддерживается Центром поддержки экспорта Республики Саха (Якутия).

Мыт - острая инфекционная болезнь лимфоузлов лошадей, от которой страдают преимущественно молодые животные. Вакцину против мыта ученые из Якутска разработали в 2001 году, провели перерегистрацию усовершенствованной вакцины в 2021 году.

Институт является резидентом научно-образовательного центра "Север". Одним из направлений деятельности программы центра выступает кластер "Биотехнологии и медицина Арктики".