ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ планирует продолжать развивать направление международных денежных переводов, сейчас банк предлагает для физлиц переводы более чем в 150 стран. Об этом в интервью ТАСС на полях ВЭФ заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

"Мы всегда стремились сохранить доступ розничных клиентов к международным расчетам. Сегодня мы предлагаем переводы более чем в 150 стран - по картам, по телефону, реквизитам или с выдачей наличных. Мы понимаем, как важны сегодня простота и скорость переводов за рубеж, поэтому улучшаем условия и внедряем новые сервисы. <...> Будем и дальше развивать международные переводы, делая их удобнее и выгоднее для пользователей", - сказал он.

Пахомов напомнил, что, в частности, недавно ВТБ снизил комиссии за переводы в Китай. "Клиенты могут не только переводить в Китай по более выгодному курсу юаня, но и пополнять местные электронные кошельки", - уточнил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

