ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Соглашение о разработке апатитовых руд в Иволгинском районе Бурятии подписано между компанией "Апатитагро", Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительством республики на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Объем инвестиций в проект составит 63 млрд рублей, сообщили в пресс-службе КРДВ.

"На полях Х Восточного экономического форума компания "Апатитагро", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Республики Бурятия подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Иволгинском районе Бурятии. <…> Объем инвестиций в проект составит 63 млрд рублей, будет создано 600 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ подписали глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор "Апатитагро" Александр Баранов в присутствии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и представителя инвестора проекта - вице-президента, статс-секретаря Русской медной компании Всеволода Вуколова.

Соглашение предусматривает реализацию проекта по созданию обогатительной фабрики, проектная мощность которой составит 14 млн тонн руды в год, а также, среди прочего, геологическое изучение, подготовку техническо-экономического обоснования и прохождение государственной экологической экспертизы. Ожидается, что налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят около 50 млрд рублей. Продукция - апатитовый концентрат - будет направлена на производство удобрений. Предприятие уже получило лицензию на пользовние недрами и готовится к геологоразведочным работам. Если запасы подтвердятся, то эксплуатацию рудника планируют запустить в 2030 году. Подчеркивается, что 5 августа текущего года ООО "Апатитагро" сменило юридический адрес и получило прописку в Иволгинском районе. Таким образом, все налоги будут оставаться в республике и направляться на развитие экономики и социальные проекты.

"Горнорудная отрасль Дальнего Востока - один из лидеров по динамике роста и объему привлекаемых в ее развитие инвестиций. На Дальнем Востоке с использованием механизмов государственной поддержки уже реализуется свыше 150 горнорудных проектов, в которые инвестировано 1,6 трлн рублей. Проект строительства рудника на Ошурковском месторождении направлен на реализацию экономического потенциала Республики Бурятия. Предприятие даст региону новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, его слова приводит пресс-служба КРДВ.

