Как отметил старший вице-президент банка Владимир Ситнов, аналогичная скорость будет желательной и для платежей в обратном направлении

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Около 90% платежей из России в Индию будут проходить к концу 2025 года менее чем за 10 минут. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов на Восточном экономическом форуме.

"Действительно, у нас сейчас уже 60% платежей из России в Индию проходит меньше чем за 10 минут. К концу года это будет 90% платежей. Точно такую же скорость мы хотим в обратном направлении", - сказал он на бизнес-диалоге "Россия - Индия".

По его словам, Сбер отмечает большой запрос и интерес индийского сообщества на использование элементов искусственного интеллекта.

"Мы оцениваем Индию как очень перспективную страну с точки зрения сотрудничества по этим повесткам", - подчеркнул вице-президент.