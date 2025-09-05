FESCO не видит возможности перевозить готовые грузовые автомобили в контейнерах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO в настоящий момент не видит возможности перевозить готовые грузовые автомобили в контейнерах, сообщил коммерческий директор группы Денис Канатаев на сессии "Российский автопром: путь к технологическому суверенитету" Восточного экономического форума.

"С точки зрения грузового транспорта - достаточно интересная история. Как контейнерный перевозчик, Fesco пока не видит возможности перевозить готовые грузовые автомобили в контейнерах, но тем не менее мы очень активно следим за рынком. Рынок грузового коммерческого транспорта действительно просел", - сказал он.

Канатаев также подчеркнул, что в Fesco отмечают четкую тенденцию импорта комплектующих, а также развития сухопутного импорта напрямую из Китая. "В этом году мы наблюдаем очень активное развитие сухопутного импорта из Китая напрямую. Например, мы в июле отправили 75 контейнерных поездов - такой небольшой рекорд, среди которых 10% - это были наши клиенты из китайского автопрома", - добавил коммерческий директор группы.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

