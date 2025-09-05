КРДВ и МСП Банк договорились о поддержке малого и среднего бизнеса на ДВ

Стороны договорились о содействии в разработке механизмов финансирования инвестиционных проектов, организации совместных мероприятий для предпринимателей, информационном взаимодействии по вопросам реализации проектов МСП сегмента

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и МСП Банк будут работать над развитием комплексного взаимодействия по поддержке и финансированию инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дальнего Востока, передает корреспондент ТАСС.

Документ в рамках Восточного экономического форума подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

"Одной из самых востребованных мер поддержки для бизнеса, реализующего проекты на Дальнем Востоке, является финансовая составляющая. Особенно это актуально для проектов малого и среднего бизнеса. Для этого Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ привлекают на Дальний Восток финансовые институты и организации. Подписанное соглашение является еще одним шагом в этом направлении", - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В рамках соглашения стороны договорились о содействии в разработке механизмов финансирования инвестиционных проектов, организации совместных мероприятий для предпринимателей, информационном взаимодействии по вопросам реализации проектов МСП сегмента. Результатом взаимодействия станет повышение качества сервиса предоставляемых мер поддержки для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Малое и среднее предпринимательство - это костяк экономики страны. Подписанное сегодня соглашение создает прочную основу для комплексной поддержки предпринимателей - от консультационной помощи до финансового сопровождения проектов. Уверен, что это партнерство позволит значительно усилить позиции малых и средних дальневосточных предпринимателей и создать новые точки роста", - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам генерального директора КРДВ Николая Запрягаева, корпорация совместно с МСП Банком смогут предложить предпринимателям Дальнего Востока и Арктики комплексный пакет поддержки.

"Для нас крайне важно создавать комфортные условия для бизнеса любого масштаба. Мы нацелены на успешную реализацию всех заявленных инвесторами проектов. Совместно с МСП Банком мы сможем предложить предпринимателям Дальнего Востока и Арктики комплексный пакет поддержки - от помощи в получении статуса резидента ТОР, СПВ или АЗРФ (территории опережающего развития, Свободного порта, Арктической зоны Российской Федерации - прим. ТАСС), которые дают предпринимателям налоговые льготы и преференции, до организации финансирования проектов. Это значимый шаг в развитии предпринимательской экосистемы макрорегиона", - сказал он.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.