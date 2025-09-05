Проект дает старт стандартизации производства АГЭК, а также возможность участвовать специалистам "Русгидро" в приемке продукции еще на этапе производства

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" и группа ЭНЭЛТ договорились о сотрудничестве при производстве высокоэффективных энергетических центров на территории Республики Саха (Якутия) с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Подписание соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума, говорится в сообщении "Русгидро".

В компании отметили, что соглашение позволит "Русгидро" отработать механизмы создания и доработки технологической продукции под свои требования. ЭНЕЛТ организует серийное производство автоматизированных гибридных энергетических комплексов (АГЭК) с использованием ВИЭ, дизельной генерации и систем накопления энергии.

"Проект дает старт стандартизации производства АГЭК, а также возможность участвовать специалистам "Русгидро" в приемке продукции еще на этапе производства. Планируемая мощность предприятия - до 10 комплексов в год. Уже сегодня с компанией ЭНЭЛТ заключены энергосервисные договоры по реализации АГЭК в 36 поселках Якутии", - говорится в сообщении.

В "Русгидро" подчеркнули, что на основе заключенных энергосервисных контрактов ЭНЭЛТ уже построила и ввела в эксплуатацию в Якутии 7 АГЭК суммарной мощностью 9,8 МВт. "Новые энергокомплексы мощностью от 0,2 МВт до 10 МВт за счет использования ВИЭ-электроустановок будут сокращать потребление топлива более чем на треть от текущего уровня", - добавили в компании.

Кроме того, благодаря сотрудничеству "Русгидро" получит возможность заместить устаревшее оборудование объектов генерации более чем в 60 энергоизолированных населенных пунктах Якутии новыми энергетическими комплексами.

О компаниях

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).

Группа ЭНЭЛТ - это российский производитель систем бесперебойного и гарантированного электропитания для объектов энергетики, промышленности, связи и транспорта. Компания имеет собственные производственные площадки, инжиниринговые центры, а также представительства, расположенные в РФ и СНГ.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.