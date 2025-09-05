В логистике алгоритмы искусственного интеллекта увеличивают пропускную способность складов, отметил парламентарий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве помогает снизить потери урожая до 30%. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин в ходе секции "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Статистика, которая есть по сельскому хозяйству, она показывает, что снижаются потери за счет применения технологии искусственного интеллекта до 30% и это не предел, экономятся ресурсы до 25%, повышается урожайность", - сказал он.

В логистике алгоритмы ИИ увеличивают пропускную способность складов, отметил Шейкин.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

