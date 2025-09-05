Оно прошло 4 сентября в рамках Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Совещание с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока прошло конструктивно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин.

"У всех была возможность высказаться. Очень конструктивно прошла встреча. Не так часто получается собрать по вопросам энергетики такое представительство", - сказал он.

Совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока, прошло 4 сентября в рамках Восточного экономического форума. Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на нем планировалось обсудить, в том числе, вопросы электрогенерации.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.