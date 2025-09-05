В Мьянме заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС

Став частью объединения, страна могла бы получить новые источники финансирования, отметил министр финансов и доходов республики Кан Зо

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Мьянма заинтересована в том, чтобы вступить в БРИКС, это способствовало бы привлечению новых источников финансирования для страны. Об этом заявил министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо на сессии Восточного экономического форума, посвященной основам стабильности глобального Юга и Востока.

"Мы заинтересованы в том, чтобы вступить в БРИКС. Через БРИКС, посредством нашего сотрудничества, мы намерены достичь новых источников роста финансирования технологий," - отметил министр.

Он констатировал, что в сегодняшнем мире сотрудничество очень важно как на региональном уровне, так и на общемировом, поскольку оно стимулирует глобальный экономический рост. Кан Зо добавил, что в перспективе в мире важную роль будут играть именно группы сотрудничества, такие как БРИКС, ШОС и АСЕАН, поскольку не будет гегемона, а наступит "общее лидерство".

"Будет некая группа стран, наций, которые будут сотрудничать во многих вещах: технологиях, ресурсах - и это приведет к высокому экономическому росту", - заключил министр.