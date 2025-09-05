Первый корпус запустил президент России Владимир Путин 4 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство пяти корпусов Инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Русский", в открытии которого накануне принял участие президент России Владимир Путин, начнется до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев на сессии "Технологический суверенитет в системообразующих отраслях Дальнего Востока" X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"ИНТЦ "Русский" - вчера президент запустил уже первый корпус, - это такая точка, в которой будет наука взаимодействовать с бизнесом, вырабатывать необходимые технологии и как моно быстрее их выпускать в рынок. Первый корпус вчера запустили, до конца этого года начинаем стройку еще пяти, это будут: ИТ-парк, биотехнологии, биомедицина, морская инженерия и Тихоокеанская школа", - сказал Алтабаев.

ИНТЦ - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий, которая создается по поручению Путина. К 2036 году планируется построить 110 тыс. кв. м, где разместятся лаборатории, ИТ-центры, опытные производства технологических компаний. Площадь пилотной площадки составляет 7,7 тыс. квадратных метров, до конца года там начнут работу 16 компаний и столько же научных команд.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является: "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

