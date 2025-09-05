Сбер запускает бессрочный ЦФА на корзину из криптовалют Bitcoin и Ethereum

Инструмент позволит инвестировать в эти активы в рублях, не покупая их напрямую, отметил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Сбер" запускает бессрочный ЦФА (цифровой финансовый актив) для квалифицированных инвесторов на корзину из двух основных криптовалют — Bitcoin и Ethereum, сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сбер" запускает первый на рынке бессрочный ЦФА на корзину из двух ведущих криптовалют — Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) — с равными весами по 50%. По сути мы предлагаем инструмент, который позволяет в рублях инвестировать в эти активы, не покупая их напрямую. Это снимает с инвесторов все технологические риски и сложности операций на криптобиржах", - сказал он.