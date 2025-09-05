Также для этого курс национальной валюты должен составлять 95 рублей за доллар, отметил замглавы правления Сбербанка Анатолий Попов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Лидеры российской угольной отрасли смогут выйти на прибыль при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) и курсе 95 рублей за доллар, сообщил журналистам замглавы правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"По прогнозам наших аналитиков, при смягчении ДКП и курсе нацвалюты 95 рублей за доллар, а также частичном восстановлении цен лидеры отрасли должны выйти в прибыльность. Государство принимает ряд мер по поддержанию стабильности отрасли: ключевыми мерами поддержки по-прежнему остаются предоставление скидок по тарифам РЖД и оптимизация налоговой нагрузки", - отметил он.