Тренд на снижение поставок в рамках механизма сохраняется, отметил замглавы министерства Роман Чекушов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объемы ввезенной по параллельному импорту продукции за последние два месяца составили ежемесячно $1,4-1,5 млрд, тренд на снижение поставок в рамках механизма сохраняется. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам замминистра, у Минпромторга нет стимула увеличивать номенклатуру товаров, разрешенных ко ввозу по параллельному импорту.

"Настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью немножко стал неожиданным для меня. За последние два месяца это по $1,5-1,4 млрд. Если вы помните, у нас был $2,5 млрд средний объем по месяцу. Поэтому тренд очень устойчивый, я думаю, что он продолжится. И в связи с этим, конечно, у нас нет никакого стимула увеличивать номенклатуру по параллельному импорту", - сказал он.

Чекушов также отметил, что министерство совместно с Федеральной таможенной службой хотят изменить механизм применения параллельного импорта, и "решение уже на выходе".

"Привязка будет в нашем приказе [Минпромторга России] к конкретной реестровой записи в Роспатенте. Это обеспечит полную интегрированную прозрачность товара, его происхождения и при пересечении таможенной границы, и при обороте внутри страны. Когда есть номер реестровой записи, мы точно этот бренд можем отследить, есть он в приказе или нет. Сейчас это просто перечень брендов", - сообщил замминистра.

Как считает Чекушов, новый механизм может быть финализирован до конца года, а заработать сможет уже с 2027 года.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.