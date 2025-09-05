КРДВ и ИНТЦ "Русский" поддержат производство напитков на основе дальневосточных трав

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков отметил, что создание дальневосточного продукта на основе местного сырья и передовой науки - это именно та синергия бизнеса и технологий, для которой и создан ИНТЦ "Русский"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Русский" поддержат производство напитков на основе уникальных рецептур из дальневосточных трав, передает корреспондент ТАСС.

Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали генеральный директор компании "Люмина Вита" Максим Минченков и генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова.

"Создание дальневосточного продукта на основе местного сырья и передовой науки - это именно та синергия бизнеса и технологий, для которой и создан ИНТЦ "Русский". Желаю успеха и мировой известности новым брендам Дальнего Востока", - сказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

В рамках проекта в Приморском крае планируется запуск промышленного производства газированных напитков на основе уникальных рецептур из натуральных трав, произрастающих на Дальнем Востоке. Ключевыми преимуществами продукции станут полное отсутствие сахара и вредных компонентов, а также природный тонизирующий эффект. Объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей.

"Для Фонда развития ИНТЦ "Русский" важно, чтобы инновации находили практическое применение и выходили на рынок. Мы рады поддержать проект, который сочетает в себе глубокую проработку, использование природного потенциала Дальнего Востока и соответствует современным трендам здорового питания. Уверена, что синергия между научным центром, КРДВ и бизнесом позволит быстро и эффективно реализовать этот проект", - отметила Харисова.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.