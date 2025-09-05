В планах "Росатома" привлечение партнеров и увеличение международного транзита по Севморпути, отметил гендиректор госкорпорации

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Грузопоток по Северному морскому пути в ближайшие годы прогнозируется в сотнях миллионов тонн. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

Лихачев отметил, что в планах - привлечение международных партнеров и увеличение международного транзита по Северному морскому пути. "В целом, прогнозируется все-таки поток в сотнях миллионов тонн в ближайшие годы, и Россия должна в этом активно поучаствовать", - сказал он.