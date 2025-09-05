Минтранс: Россия и Китай работают над взаимным признанием водительских прав

Конкретных сроков пока нет, уточнил министр транспорта РФ Андрей Никитин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай работают над взаимным признанием водительских удостоверений, но конкретных сроков пока не ставят, сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Нет. Это в формате текущей работы ведется, но каких то конкретных сроков нет", - сказал он в кулуарах ВЭФ.

Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев ранее говорил, что в обсуждении вопроса о признании водительских прав для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях участвуют Минтранс и МВД.

Совет Федерации ратифицировал протокол с изменениями в соглашении между правительством России и правительством Китая об облегчении поездок граждан, направленный на упрощение порядка оформления многократных виз профессиональным водителям.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.